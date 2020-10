Covid: cancellata seconda rata IMU, ok cassa integrazione e reddito d’emergenza (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo un tira e molla durato ore con le Regioni, nella notte tra sabato e domenica il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dunque firmato il nuovo Dpcm che introduce misure anti Covid a partire da lunedì 26 ottobre e fino al 24 novembre. Il Consiglio dei ministri si riunirà nelle prossime ore per varare un decreto legge che conterrà indennizzi a fondo perduto, la cancellazione della seconda rata Imu, un credito d’imposta sugli affitti. Il decreto legge disporrà sostegni economici per tutte le aziende colpite dalle limitazioni disposte dal Dpcm. Le misure riguarderanno quindi sia le attività che verranno chiuse fino al 24 novembre, sia quelle che subiranno tagli nell’orario e nei giorni di apertura. A differenza dei precedenti ristori a fondo perduto riservati alle aziende con ricavi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo un tira e molla durato ore con le Regioni, nella notte tra sabato e domenica il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dunque firmato il nuovo Dpcm che introduce misure antia partire da lunedì 26 ottobre e fino al 24 novembre. Il Consiglio dei ministri si riunirà nelle prossime ore per varare un decreto legge che conterrà indennizzi a fondo perduto, la cancellazione dellaImu, un credito d’imposta sugli affitti. Il decreto legge disporrà sostegni economici per tutte le aziende colpite dalle limitazioni disposte dal Dpcm. Le misure riguarderanno quindi sia le attività che verranno chiuse fino al 24 novembre, sia quelle che subiranno tagli nell’orario e nei giorni di apertura. A differenza dei precedenti ristori a fondo perduto riservati alle aziende con ricavi ...

Agenzia_Ansa : Verrà cancellata la seconda rata #Imu per le categorie in difficoltà: lo annuncia il premier @GiuseppeConteIT in… - Daniele_Manca : Indennizzi Dpcm del 25 ottobre, cancellata la seconda rata Imu: aiuti economici per il Covid, i soldi (teoricamente… - Agenparl : Filippine: cancellata per il Covid la processione del Nazareno Nero - - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Verrà cancellata la seconda rata #Imu per le categorie in difficoltà: lo annuncia il premier @GiuseppeConteIT in confer… - infoitinterno : Covid, cancellata la seconda rata Imu. Indennizzi per lo sport -