Coronavirus | terzo giorno di protesta a Napoli | “Continueremo a scendere in piazza | non siamo camorristi”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Lacontro le restrizioni del governatore Vincenzo De Luca e il nuovo dpcm del governo Conte continua nel suo. I manifestanti hanno organizzato un incontro totalmente pacifico per prendere le distanze da quanto accaduto due giorni fa a causa di alcuni infiltrati che hanno danneggiato la città e si sono … L'articolodi: “Continueremo ain, noncamorristi”

TelemiaLaTv : TRE RAGAZZI POSITIVI AL CORONAVIRUS A CAULONIA, UNO FREQUENTA LA SCUOLA MEDIA ED UNO L’ISTITUTO AGRARIO. IL TERZO F… - LaCnews24 : Coronavirus Calabria, morta infermiera dell'ospedale di Catanzaro: aveva 56 anni #calabrianotizie #newscalabria - sportli26181512 : Coronavirus, altre due azzurre positive a Coverciano: Dopo Guagni, altre due calciatrici hanno contratto il virus,… - griselda02 : RT @ACiavula: Tre ragazzi positivi al coronavirus a Caulonia, uno frequenta la scuola media ed uno l'Istituto Agrario. Il terzo frequenta l… - ACiavula : Tre ragazzi positivi al coronavirus a Caulonia, uno frequenta la scuola media ed uno l'Istituto Agrario. Il terzo f… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terzo

PadovaOggi

L’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti, nel merito spiega: “sin da inizio emergenza sanitaria legata al COVID-19, così come previsto dall’Istituto Superiore di Sanità, al fine di tutelare ...Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, intitola così un post su Facebook in cui indica una serie di misure per frenare la corsa dell’epidemia di Covid-19. Dopo avere espresso ... le ...