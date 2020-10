Calciomercato, Bernardeschi parte a gennaio: possibile scambio con il Barcellona (Di lunedì 26 ottobre 2020) Federico Bernardeschi ha avuto una nuova occasione dal primo minuto contro il Verona nella partita di campionato giocata ieri allo Stadium. Il centrocampista italiano ha svolto il ruolo di esterno sinistro, quello nel quale Pirlo ha sempre ammesso di vederlo meglio. La prova di Bernardeschi però è stata insufficiente. Di gran lunga il peggiore in campo, il ragazzo nato a Carrara ha sbagliato anche il passaggio che ha fatto partire l’azione dell’iniziale vantaggio veneto con Favilli. Sostituito nel secondo tempo, per l’ex Fiorentina è arrivata l’ennesima bocciatura e il suo futuro sembra lontano dalla Juventus, con il Calciomercato di gennaio che potrebbe diventare decisivo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, retroscena Ronaldo: doppio ok per ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Federicoha avuto una nuova occasione dal primo minuto contro il Verona nella partita di campionato giocata ieri allo Stadium. Il centrocampista italiano ha svolto il ruolo di esterno sinistro, quello nel quale Pirlo ha sempre ammesso di vederlo meglio. La prova diperò è stata insufficiente. Di gran lunga il peggiore in campo, il ragazzo nato a Carrara ha sbagliato anche il passaggio che ha fatto partire l’azione dell’iniziale vantaggio veneto con Favilli. Sostituito nel secondo tempo, per l’ex Fiorentina è arrivata l’ennesima bocciatura e il suo futuro sembra lontano dalla Juventus, con ildiche potrebbe diventare decisivo. LEGGI ANCHE:Juventus, retroscena Ronaldo: doppio ok per ...

