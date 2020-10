Benevento | Lapadula “viaggia” verso il Perù

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 1 minuto– Giusto due settimane fa era uscito allo scoperto con un tatuaggio che fece molto discutere, ora Gianlucasarebbe pronto a convolare a nozze con il Perù. L’attaccante delavrebbe avviato l’iter per ottenere la documentazione necessaria per diventare cittadino peruviano ed essere così convocato dal commissario tecnico Ricardo Gareca. Notizia confermata dal Ministro degli Esteri peruviano, Mario Lopez Chavarri.nel maggio 2017 indossò per la prima e ultima volta la maglia della nazionale italiana sotto la gestione Ventura. Si trattava però di un’amichevole contro San Marino (nel corso della quale tra l’altro segnò una doppietta). Il regolamento Fifa tuttavia prevede che quel test, non ...