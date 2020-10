Basket, Trentino: cinque casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Dolomiti Energia Basket Trentino comunica che, a seguito dei tamponi molecolari di controllo effettuati nella giornata di ieri in vista della prossima trasferta di EuroCup a Gran Canaria, sono emersi cinque casi di positivita’ al Covid-19 all’interno del gruppo squadra“. Lo ha comunicato attraverso una nota ufficiale la Dolomiti Energia Basket Trentino al termine dell’ultimo ciclo dei tamponi effettuati sul gruppo squadra. “I soggetti, tre giocatori e due membri dello staff squadra – si specifica nel comunicato –, sono asintomatici o mostrano sintomi lievi e stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Dolomiti Energiacomunica che, a seguito dei tamponi molecolari di controllo effettuati nella giornata di ieri in vista della prossima trasferta di EuroCup a Gran Canaria, sono emersidi positivita’ al-19 all’interno del“. Lo ha comunicato attraverso una nota ufficiale la Dolomiti Energiaal termine dell’ultimo ciclo dei tamponi effettuati sul. “I soggetti, tre giocatori e due membri dello staff– si specifica nel comunicato –, sono asintomatici o mostrano sintomi lievi e stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo ...

Dolomiti Energia Basket Trentino comunica che, a seguito dei tamponi molecolari di controllo effettuati nella giornata di ieri in vista della prossima trasferta di EuroCup a Gran Canaria, sono emersi ...

