26 ottobre: cosa non si può più fare da oggi con il nuovo DPCM (Di lunedì 26 ottobre 2020) Da mezznotte è entrato in vigore il nuovo DPCM firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il provvedimento “chiude” l’Italia alle 18. Non è un coprifuoco ma bar, ristoranti e locali sono chiusi al pubblico dalle 18, palestre piscine cinema e teatri sono chiusi. Un vero e proprio DPCM. cosa si può ancora fare? cosa non si può più fare da oggi con il nuovo DPCM Mentre vengono fermate le attività legate a tempo libero e divertimento parrucchieri e centri estetici non hanno subito chiusure, pur dovendo rispettare le norme anti COVID. Non sono vietati, ma fortemente raccomandati, gli spostamenti non necessari e gli inviti presso la propria abitazione di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Da mezznotte è entrato in vigore ilfirmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il provvedimento “chiude” l’Italia alle 18. Non è un coprifuoco ma bar, ristoranti e locali sono chiusi al pubblico dalle 18, palestre piscine cinema e teatri sono chiusi. Un vero e propriosi può ancoranon si può piùdacon ilMentre vengono fermate le attività legate a tempo libero e divertimento parrucchieri e centri estetici non hanno subito chiusure, pur dovendo rispettare le norme anti COVID. Non sono vietati, ma fortemente raccomandati, gli spostamenti non necessari e gli inviti presso la propria abitazione di ...

