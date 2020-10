VIDEO MotoGP, Andrea Dovizioso: “Non ha più senso parlare di Mondiale” (Di domenica 25 ottobre 2020) Andrea Dovizioso esce malamente dal Gran Premio di Teruel. Il centauro della Ducati ha concluso mestamente tredicesimo, subendo peraltro un crollo prestazionale nei giri conclusivi. Infatti il trentaquattrenne forlivese, scattato dalla diciassettesima casella, era riuscito a recuperare sino alla nona piazza, prima di colare a picco proprio nella fase finale della gara. Un risultato, quello odierno, che riduce al lumicino le speranze di lottare per il Mondiale. Infatti nella classifica iridata, Dovi occupa ora la quinta posizione, a 28 punti da Joan Mir. Di seguito quanto dichiarato da Andrea al termine della gara ai microfoni di SkySport MotoGP. VIDEO Andrea Dovizioso: NON HA PIU’ senso parlare DI MONDIALE” CLICCA QUI PER ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020)esce malamente dal Gran Premio di Teruel. Il centauro della Ducati ha concluso mestamente tredicesimo, subendo peraltro un crollo prestazionale nei giri conclusivi. Infatti il trentaquattrenne forlivese, scattato dalla diciassettesima casella, era riuscito a recuperare sino alla nona piazza, prima di colare a picco proprio nella fase finale della gara. Un risultato, quello odierno, che riduce al lumicino le speranze di lottare per il Mondiale. Infatti nella classifica iridata, Dovi occupa ora la quinta posizione, a 28 punti da Joan Mir. Di seguito quanto dichiarato daal termine della gara ai microfoni di SkySport: NON HA PIU’DI MONDIALE” CLICCA QUI PER ...

