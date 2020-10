Roma, Forza Nuova protesta in piazza: scontri con la Polizia – VIDEO (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo Napoli anche Roma protesta contro il coprifuoco. In piazza i militanti di Forza Nuova aggrediscono la Polizia: due feriti. Le proteste di Napoli hanno fatto scattare la rabbia anche a Roma, con i militanti di Forza Nuova che sono scesi in piazza per una protesta contro al coprifuoco. Mentre nel capoluogo partenopeo, però, si … L'articolo Roma, Forza Nuova protesta in piazza: scontri con la Polizia – VIDEO proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo Napoli anchecontro il coprifuoco. Ini militanti diaggrediscono la: due feriti. Le proteste di Napoli hanno fatto scattare la rabbia anche a, con i militanti diche sono scesi inper unacontro al coprifuoco. Mentre nel capoluogo partenopeo, però, si … L'articoloincon laproviene da Inews.it.

