Pomezia, un caso di Covid all’asilo: scuola chiusa e due sezioni in isolamento (Di domenica 25 ottobre 2020) Un caso di Coronavirus alla scuola dell’infanzia e conseguente isolamento per due sezioni. Succede a Pomezia, dove su richiesta della Asl Roma 6, il Sindaco Adriano Zuccalà sta predisponendo l’ordinanza di chiusura del plesso Sant’Andrea Uberto della scuola dell’Infanzia comunale per domani, lunedì 26 ottobre, per il completamento degli interventi di pulizia e sanificazione. All’interno del plesso scolastico si è sviluppato un caso di infezione da Covid-19 con conseguente isolamento di due sezioni del plesso. La scuola riaprirà regolarmente da martedì 27. Pomezia, un caso di Covid ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) Undi Coronavirus alladell’infanzia e conseguenteper due. Succede a, dove su richiesta della Asl Roma 6, il Sindaco Adriano Zuccalà sta predisponendo l’ordinanza di chiusura del plesso Sant’Andrea Uberto delladell’Infanzia comunale per domani, lunedì 26 ottobre, per il completamento degli interventi di pulizia e sanificazione. All’interno del plesso scolastico si è sviluppato undi infezione da-19 con conseguentedi duedel plesso. Lariaprirà regolarmente da martedì 27., undi...

"Un progetto edilizio da 140.000 mc di cemento in area agricola. A tanto ammonta la variante al Piano urbanistico Integrato "ex Tacconi" che l'attuale amministrazione comunale di Pomezia a guida Movim ...

