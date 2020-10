Marcia indietro di De Luca, salta lockdown in Campania: «Stop locali alle 23 e dad al cento per cento» (Di domenica 25 ottobre 2020) Annunciato con determinazione e mirato a chiudere l’intera regione, il lockdown in Campania non si fa più: la Marcia indietro di De Luca arriva dopo la conferenza Stato-Regioni in cui appare chiara la diversità di intenti a livello nazionale. “È emersa – si legge in una nota regionale – l’indicazione del Governo di non assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale. In queste condizioni diventa improponibile realizzare misure limitate a una sola regione, al di fuori quindi di una decisione nazionale, che comporterebbe anche incontrollabili spostamenti al di fuori dei confini regionali. In questa situazione l’unica decisione realistica e immediata è quella di affrontare i due o tre fronti di maggiore diffusione del ... Leggi su urbanpost (Di domenica 25 ottobre 2020) Annunciato con determinazione e mirato a chiudere l’intera regione, ilinnon si fa più: ladi Dearriva dopo la conferenza Stato-Regioni in cui appare chiara la diversità di intenti a livello nazionale. “È emersa – si legge in una nota regionale – l’indicazione del Governo di non assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale. In queste condizioni diventa improponibile realizzare misure limitate a una sola regione, al di fuori quindi di una decisione nazionale, che comporterebbe anche incontrollabili spostamenti al di fuori dei confini regionali. In questa situazione l’unica decisione realistica e immediata è quella di affrontare i due o tre fronti di maggiore diffusione del ...

