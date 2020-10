Grande Fratello, notte bollente: Guenda Goria e l’erotismo nella casa (Di domenica 25 ottobre 2020) Grande Fratello, notte bollente: Guenda sgancia una bomba sull’erotismo. Ieri sera Tommaso Zorzi ha proposto di mischiare i letti e la reazione dei ragazzi ha fatto molto discutere Ieri sera la situazione si è riscaldata al Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato quando Tommaso Zorzi ha proposto di mischiare i letti nella casa con un’estrazione: … L'articolo Grande Fratello, notte bollente: Guenda Goria e l’erotismo nella casa proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 25 ottobre 2020)sgancia una bomba sull’erotismo. Ieri sera Tommaso Zorzi ha proposto di mischiare i letti e la reazione dei ragazzi ha fatto molto discutere Ieri sera la situazione si è riscaldata alVip. Tutto è cominciato quando Tommaso Zorzi ha proposto di mischiare i letticon un’estrazione: … L'articoloe l’erotismoproviene da YesLife.it.

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - hugmelanaa : RT @sabry1dlp: LO CAPITE CHE È RIUSCITO A PORTARE AVANTI UNO SPETTACOLO PER PIÙ DI UN’ORA DA SOLO? IL GRANDE FRATELLO SEI SOLO ED ESCLUSIVA… - acidvxn : RT @Marty_P2000: Lo dico? Ok, lo dico. TOMMASO ZORZI È IL MIGLIOR CONCORRENTE NELLA STORIA DEL GRANDE FRATELLO #GFVIP - fedsdonnyslad : RT @xdiordepp: *Pierpaolo fa la cozza con Elisabetta* Andrea: “In puntata dicisti che senza Elisabetta non è più o Grande Fratello. Ma tu… - nclscrtn : - #Casalino chi, quello del Grande Fratello !? - Si - Ah... allora ho capito perché in Italia siam messi così !… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Gf Vip 2020, Balotelli su Dayane Mello: Signorini interviene. Il meglio e il peggio Corriere della Sera Elisabetta Gregoraci e Pretelli, al GF Vip il video "clandestino". "Segreti inconfessabili, chiedi alla psicologa"

"Ci sono cose che non ti posso dire". Elisabetta Gregoraci manda in tilt Pierpaolo Pretelli e la loro conversazione ...

GF Vip: Francesco Oppini smentito dal marito di Stefania Orlando

In base ai sondaggi circolati in queste ore sui social pare che a rischiare maggiormente l’eliminazione siano Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini al Grande Fratello Vip. Subito dopo la puntata il ...

"Ci sono cose che non ti posso dire". Elisabetta Gregoraci manda in tilt Pierpaolo Pretelli e la loro conversazione ...In base ai sondaggi circolati in queste ore sui social pare che a rischiare maggiormente l’eliminazione siano Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini al Grande Fratello Vip. Subito dopo la puntata il ...