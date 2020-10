Fiorentina-Udinese | 3-1 | gran parata di Dragowski DIRETTA

Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Udinese 2-0, rete di Milenkovic N. (FIO) - acffiorentina : ???????| 38’ Esordio al Franchi per Quarta. Pezzella esce dolorante ?? Pezzella ?? Quarta Fiorentina ?? Udinese… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Fiorentina 2-1 Udinese #SSFootball - TopMoviie : RT @zazoomblog: Serie A Fiorentina-Udinese 3-2: Castrovilli e Milenkovic fanno sorridere Iachini - #Serie #Fiorentina-Udinese https://t.c… - Fantacalcio : Fiorentina-Udinese, 3-2: cronaca, tabellino e voti del #Fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Udinese

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina torna al successo battendo per 3-2, in casa, l’Udinese. Sorride quindi Beppe Iachini, confermato in settimana dal patron Rocco Commisso ma tutt’altro che solido ...Gaetano Castrovilli, con due gol e un assist, onora la maglia numero 10 che fu di Giancarlo Antognoni, porta la Fiorentina al successo contro l’Udinese e puntella la traballante panchina di ...