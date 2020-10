Fedez prende le distanze dai social: il motivo della sua decisione (Di domenica 25 ottobre 2020) “Forse sarò meno presente” scrive Fedez su Instagram. Il rapper ha in cantiere un progetto che potrebbe fare davvero la differenza. “Sento che è arrivato per me il momento di rimboccarmi le maniche” con una storia su Instagram, Fedez annuncia che la prossima settimana sarà molto meno attivo sui social. Il motivo? Il rapper desidera “mettere … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 25 ottobre 2020) “Forse sarò meno presente” scrivesu Instagram. Il rapper ha in cantiere un progetto che potrebbe fare davvero la differenza. “Sento che è arrivato per me il momento di rimboccarmi le maniche” con una storia su Instagram,annuncia che la prossima settimana sarà molto meno attivo sui. Il? Il rapper desidera “mettere … L'articolo proviene da YesLife.it.

MauroCapozza : RT @janavel7: C'è un concorso nazionale su chi prende meglio per il culo Salvini? #Fedez - NicoCiccotelli : RT @janavel7: C'è un concorso nazionale su chi prende meglio per il culo Salvini? #Fedez - takecareabu : @Fedez @ChiaraFerragni wow vi prende in giroooo cattivone - Micol17609017 : @FBadaloni @Micaela97775333 @matteosalvinimi @Fedez Perché l’Italia è piena di gente che non vede oltre il proprio… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez prende Bella storia: quella dei Ferragnez [VIDEO] L'Opinionista Chiara Ferragni e Fedez a caccia di trifolei: weekend romantico alla ricerca di tartufi

Dopo il weekend nella natura di Paola Turani e Giulia Valentina, anche la coppia più seguita d'Italia è partita alla ricerca di tartufi. Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso un sabato romantic ...

L’oroscopo del giorno 24 ottobre: emozioni dirompenti per Acquario e Gemelli

Poco convinto forse, come il messaggio di Fedez pro mascherina richiesto espressamente da ... Venere ti coccola un po’ e ti permette di prendere con filosofia questa Luna un po’ più gentile rispetto ...

Dopo il weekend nella natura di Paola Turani e Giulia Valentina, anche la coppia più seguita d'Italia è partita alla ricerca di tartufi. Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso un sabato romantic ...Poco convinto forse, come il messaggio di Fedez pro mascherina richiesto espressamente da ... Venere ti coccola un po’ e ti permette di prendere con filosofia questa Luna un po’ più gentile rispetto ...