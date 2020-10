F1, Formula Imola: “Speriamo di poter far accedere chi ha già comprato il biglietto” (Di domenica 25 ottobre 2020) La speranza è l’ultima a morire e gli organizzatori del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula Uno sperano di poter permettere almeno a chi ha già comprato il biglietto di assistere alla gara dagli spalti. Lo ha comunicato Formula Imola, la società che gestisce il circuito, tramite una nota. “Speriamo che le istituzioni riconoscano l’opportunità di sperimentare una modalità innovativa di gestione delle tribune all’aperto con il distanziamento sociale assicurato per consentire il proseguimento di attività economiche altrimenti destinate all’estinzione, soprattutto nell’ottica di garantire un futuro a tali strutture ed alle migliaia di operatori del settore“, si legge nella nota. Formula ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) La speranza è l’ultima a morire e gli organizzatori del Gran Premio dell’Emilia Romagna diUno sperano dipermettere almeno a chi ha giàil biglietto di assistere alla gara dagli spalti. Lo ha comunicato, la società che gestisce il circuito, tramite una nota. “Speriamo che le istituzioni riconoscano l’opportunità di sperimentare una modalità innovativa di gestione delle tribune all’aperto con il distanziamento sociale assicurato per consentire il proseguimento di attività economiche altrimenti destinate all’estinzione, soprattutto nell’ottica di garantire un futuro a tali strutture ed alle migliaia di operatori del settore“, si legge nella nota....

sportface2016 : #Formula1 #Imola2020 La nota di Formula #Imola, la società che gestisce il circuito, in vista del Gran Premio dell… - italiavola : GP Formula 1 Imola : i voli in arrivo all’aeroporto di Bologna - FormulaPassion : #F1 | #Imola, per il pubblico si attendono indicazioni dalla Regione - Gazzetta_it : Ferrari, Binotto: “Quarto posto il massimo ottenibile. Ora conferma a Imola” - CorriereRomagna : Imola, protocolli anti Covid e Formula 1. Zona rossa in autodromo - -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Imola F1, Formula Imola: "Speriamo di poter far accedere chi ha già comprato il biglietto" Sportface.it GP Emilia Romagna F1 2020 (Imola): Orari TV Sky e TV8, programma e diretta web

La guida introduttiva al GP di Emilia Romagna dove trovare tutte le informazioni per seguire gli eventi live in tv e sul nostro sito.

Formula 1 Il nuovo dpcm a : Imola verso le porte chiuse

Formula 1 Imola - le nuove misure impongono gli eventi sportivi a porte chiuse, dunque il GP di Imola rishia le porte chiuse per i tifosi.

La guida introduttiva al GP di Emilia Romagna dove trovare tutte le informazioni per seguire gli eventi live in tv e sul nostro sito.Formula 1 Imola - le nuove misure impongono gli eventi sportivi a porte chiuse, dunque il GP di Imola rishia le porte chiuse per i tifosi.