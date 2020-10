Domenica In, Mara Venier ricorda commossa Gianni Dei: “Mi mancherà tantissimo” anni” (Di domenica 25 ottobre 2020) Forte commozione per Mara Venier a Domenica In. In chiusura di puntata, la conduttrice ha voluto ricordare il grande amico Gianni Dei, scomparso lo scorso lunedì. “È stato il mio amico del cuore per 35 anni“, il ricordo fra le lacrime della ‘zia d’Italia’, che ha voluto omaggiarlo con un ultimo saluto. Mara Venier ricorda Gianni Dei Attore, cantante e popolare caratterista, Gianni Dei è venuto a mancare lunedì scorso. Icona del cinema italiano degli anni ’60, ’70 e ’80, autore di numerosi documentari, l’attore si è spento all’età di 79 anni. La sua scomparsa è stata accolta con profondo dolore dall’intero ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 25 ottobre 2020) Forte commozione perIn. In chiusura di puntata, la conduttrice ha volutore il grande amicoDei, scomparso lo scorso lunedì. “È stato il mio amico del cuore per 35 anni“, il ricordo fra le lacrime della ‘zia d’Italia’, che ha voluto omaggiarlo con un ultimo saluto.Dei Attore, cantante e popolare caratterista,Dei è venuto a mancare lunedì scorso. Icona del cinema italiano degli anni ’60, ’70 e ’80, autore di numerosi documentari, l’attore si è spento all’età di 79 anni. La sua scomparsa è stata accolta con profondo dolore dall’intero ...

