Covid | il bollettino di oggi 25 ottobre 2020 | 21 273 contagi e 128 morti con 15mila tamponi in meno Crescono le terapie intensive | 80 più di ieri

RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - SkyTG24 : #COVID?19 ?? Firmato il nuovo #Dpcm, le norme saranno in vigore fino al 24/11 ?? Confermato lo stop per bar e ristora… - istsupsan : Sono online su Epicentro ?? l’aggiornamento dei decessi #Covid19 - larampait : #Covid, +28 casi ad #Aversa: 202 attuali positivi. Nuovi orari #ZTL - SgtDuco : RT @RobertoBurioni: BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%. https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Milano, 25 ott 17:55 - (Agenzia Nova) - In Lombardia sono 5.762 i nuovi casi positivi al Covid-19 (ieri +4.956) con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3 per cento. Lo comunica ...Roma, 25 ott 17:05 - (Agenzia Nova) - Sono 21.273 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime ... che passano dai 177.669 di ieri ai 161.880 di oggi. Dal bollettino quotidiano del ...