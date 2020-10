Controlli anti-Covid a Napoli | chiusa attività aperta dopo le 23

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 25 ottobre 2020). Proseguono iper il rispetto delle ordinanzein Campania. Ieri sera i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un controllo ad una sala giochi di via Ciccone ed hanno sanzionato il titolare con la chiusura dell’attività per cinque giorni poiché non ha rispettato l’orario di chiusura e non ha adottato le misure … L'articoloattivitàle 23 Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.