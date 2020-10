Conte: ‘Sacrifici adesso per scongiurare lockdown a Natale’ (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è appena conclusa la conferenza del Premier Conte intervenuto in diretta per illustrare agli italiani le nuove misure del Dpcm per arginare la diffusione del virus. “Il nuovo Dpcm di oggi è come sempre frutto di analisi lunghe ed approfondite, focalizzate sui dati della curva epidemica. Il valore Rt è 1.5, i nuovi positivi sono quasi 20.000 al giorno ed il contact tracing è in difficoltà. Solo controllando la curva epidemiologica riusciremo a controllare la pandemia. Ciò significa scongiurare un secondo lockdown generalizzato, significa preservare la salute ma anche l’economia: di qui la necessità di introdurre misure più restrittive in vigore da questa sera a mezzanotte fino al 24 novembre”, ha detto il premier. Niente IMU e ristori direttamente sui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è appena conclusa la conferenza del Premierintervenuto in diretta per illustrare agli italiani le nuove misure del Dpcm per arginare la diffusione del virus. “Il nuovo Dpcm di oggi è come sempre frutto di analisi lunghe ed approfondite, focalizzate sui dati della curva epidemica. Il valore Rt è 1.5, i nuovi positivi sono quasi 20.000 al giorno ed il contact tracing è in difficoltà. Solo controllando la curva epidemiologica riusciremo a controllare la pandemia. Ciò significaun secondogeneralizzato, significa preservare la salute ma anche l’economia: di qui la necessità di introdurre misure più restrittive in vigore da questa sera a mezzanotte fino al 24 novembre”, ha detto il premier. Niente IMU e ristori direttamente sui ...

fattoquotidiano : Conte: “Chiediamo ulteriori sacrifici ad alcune categorie, ma assicuro sostegno. 4 miliardi per turismo, cultura, s… - freaqueenout : RT @Chiaraisapisces: Quando Conte ha detto “magari qualcuno é abituato ad andare al ristorante a cena, dovremo fare dei sacrifici” come se… - ZenatiDavide : VIDEO – Conte annuncia la serrata in tv, “sacrifici” per i soliti: ristoranti, bar, cinema, teatri, piscine, palest… - Chiaraisapisces : Quando Conte ha detto “magari qualcuno é abituato ad andare al ristorante a cena, dovremo fare dei sacrifici” come… - nathasr1927 : Sempre a dire “dobbiamo fa sacrifici” ma mai nessuno di loro che dice “per solidarietà mi dimezzo lo stipendio” #dpcm #Conte #buffoni -

