Chi è Sabina, la tanto discussa sorella di Flavia Vento dopo la lite (Di domenica 25 ottobre 2020) Sabina Vento non è un personaggio dello spettacolo italiano, ma è nota per essere la sorella della showgirl Flavia Vento. Il pubblico ha avuto modo di conoscerla, quando nel 2008 è intervenuta per convincere la sorella Flavia a rimanere a L’Isola dei famosi, nel corso della sua avventura nel reality show condotto da Simona Ventura. Flavia ha partecipato ad alcuni reality show ed è stata coinvolta nello scandalo che ha visto protagonisti Fabrizio Corona, Ilary Blasi e Francesco Totti. In base a quanto raccontato, infatti, pare che il capitano della Roma avesse tradito Ilary con Flavia pochi giorni prima delle nozze. La Vento è riuscita sempre a risollevarsi dagli scoop da sola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020)non è un personaggio dello spettacolo italiano, ma è nota per essere ladella showgirl. Il pubblico ha avuto modo di conoscerla, quando nel 2008 è intervenuta per convincere laa rimanere a L’Isola dei famosi, nel corso della sua avventura nel reality show condotto da Simona Ventura.ha partecipato ad alcuni reality show ed è stata coinvolta nello scandalo che ha visto protagonisti Fabrizio Corona, Ilary Blasi e Francesco Totti. In base a quanto raccontato, infatti, pare che il capitano della Roma avesse tradito Ilary conpochi giorni prima delle nozze. Laè riuscita sempre a risollevarsi dagli scoop da sola ...

Scopriamo insieme tutti i segreti di Sabina Vento, la sorella della nota showgirl ed ex gieffina Flavia Vento.

