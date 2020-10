Cagliari, Sottil: “Primo gol in Serie A un’emozione indescrivibile” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il calciatore del Cagliari Riccardo Sottil si conferma grande protagonista della manovra rossoblù, e il lunch match contro il Crotone lo consacra con l'enorme soddisfazione del primo gol in Serie A. "Anche oggi non siamo partiti benissimo, dobbiamo rimanere sempre concentrati, a noi va il merito di aver reagito subito prendendo in mano la gara come già una settimana fa".VITTORIA PREGIATA"Il nostro obiettivo era portare a casa i tre punti, continuare sulla scia della vittoria di Torino e proseguire nel nostro miglioramento. Questo successo ci dà grande fiducia e morale, deve essere una spinta per continuare a lavorare sul sentiero intrapreso".PRIMO GOL IN Serie A"Un'emozione indescrivibile, sono molto felice perché è un altro traguardo personale che soprattutto è servito per ... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) Il calciatore delRiccardosi conferma grande protagonista della manovra rossoblù, e il lunch match contro il Crotone lo consacra con l'enorme soddisfazione del primo gol inA. "Anche oggi non siamo partiti benissimo, dobbiamo rimanere sempre concentrati, a noi va il merito di aver reagito subito prendendo in mano la gara come già una settimana fa".VITTORIA PREGIATA"Il nostro obiettivo era portare a casa i tre punti, continuare sulla scia della vittoria di Torino e proseguire nel nostro miglioramento. Questo successo ci dà grande fiducia e morale, deve essere una spinta per continuare a lavorare sul sentiero intrapreso".PRIMO GOL INA"Un'emozione indescrivibile, sono molto felice perché è un altro traguardo personale che soprattutto è servito per ...

Il calciatore del Cagliari Riccardo Sottil si conferma grande protagonista della manovra rossoblù, e il lunch match contro il Crotone lo consacra con l’enorme soddisfazione del primo gol in Serie A.

Serie A, il Cagliari batte il Crotone 4-2

Appena un minuto più tardi il Cagliari si riporta avanti: stavolta è Sottil di testa su cross dalla destra di Zappa a superare Cordaz. Il secondo tempo si apre con l’episodio che condizionerà ...

