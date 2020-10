Bundesliga 2020 2021 | primo successo per il Wolfsburg | Arminia Bielefeld piegato 2-1

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ilsupera 2-1 l’nel match valevole per la quinta giornata digrazie alle reti di Weghorts e Arnold e conquista il suoin questa stagione. Inizio di partita choc per la formazione ospite, che rischia ripetutamente di andare sotto nel punteggio e, infatti, al 19′ i lupi di Germani sbloccano la gara con il gol realizzato da Wout Weghorst. Neanche un giro di orologio che iltrova immediatamente il raddoppio siglato da Max Arnold su assist di Mehmedi. Nella ripresa l’prova a riorganizzare le idee, cercando di imbastire delle manovre offensive e all’80’ gli sforzi vengono ripagati da Sven Schipplock, autore ...

BUNDESLIGA - Bayer Leverkusen e Augusta in campo lunedì 26 ottobre 2020, in diretta a partire dalle 20:30 alla BayArena (Leverkusen). Le due squadre vivono momenti completamente diversi: l'August ...Grande novità in Germania, una novità che potrebbe servire almeno a ridurre le polemiche arbitrali. Ogni mondo è paese e anche in Germania si scatenano delle polemiche dopo le decisione degli arbitri