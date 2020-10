Allerta alimentare, ritiro urgente da tutti i supermercati: controllare in frigo (Di domenica 25 ottobre 2020) La catena di distribuzione Conad- Todis IGES ha comunicato attraverso il Ministero della Salute, che il prodotto Salame venduto attraverso la sua rete vendita, deve essere ritirato in per sospetta salmonella. Il prodotto potrebbe anche essere stato venduto in un negozio di vicinato, salumeria e/o banco al mercato rionale. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 25 ottobre 2020) La catena di distribuzione Conad- Todis IGES ha comunicato attraverso il Ministero della Salute, che il prodotto Salame venduto attraverso la sua rete vendita, deve essere ritirato in per sospetta salmonella. Il prodotto potrebbe anche essere stato venduto in un negozio di vicinato, salumeria e/o banco al mercato rionale. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Richiamo prodotto alimentare: l’allerta del Ministero UniversoMamma Infiltrazioni di clan e estremisti A Roma allerta nelle periferie

IL RETROSCENA ROMA Da giorni le Digos di mezza Italia erano in stato di allerta. La protesta è montata sui social e si è arrivati alla caccia al poliziotto. Ma il malumore, il disagio sociale, ...

Ossido di etilene nei semi di sesamo e farro in pane e prodotti da forno: è allerta in Ue

Il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo allarme per i semi di sesamo e müesli con fiocchi di farro contenenti ossido di etilene. Nello specifico i ...

IL RETROSCENA ROMA Da giorni le Digos di mezza Italia erano in stato di allerta. La protesta è montata sui social e si è arrivati alla caccia al poliziotto. Ma il malumore, il disagio sociale,

Il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo allarme per i semi di sesamo e müesli con fiocchi di farro contenenti ossido di etilene. Nello specifico i ...