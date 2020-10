62ª “MONTERICE”, FAGGIOLI SALE SUL PODIO: MIGLIOR TEMPO IN GARA UNO (Di domenica 25 ottobre 2020) Simone FAGGIOLI ha vinto la 62a “Monterice”, la cronoscalata valevole come sesta prova del Campionato italiano di velocità in montagna, la prima delle due finali al coefficiente 1,5. FAGGIOLI ha realizzato il MIGLIOR TEMPO (2’48,68) nella prima delle due manche, a bordo della sua Norma M20 Fc, lasciandosi alle spalle Christian Merli (Osella FA30): anche... L'articolo 62ª “MONTERICE”, FAGGIOLI SALE SUL PODIO: MIGLIOR TEMPO IN GARA UNO puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di domenica 25 ottobre 2020) Simoneha vinto la 62a “Monterice”, la cronoscalata valevole come sesta prova del Campionato italiano di velocità in montagna, la prima delle due finali al coefficiente 1,5.ha realizzato il(2’48,68) nella prima delle due manche, a bordo della sua Norma M20 Fc, lasciandosi alle spalle Christian Merli (Osella FA30): anche... L'articolo 62ª “MONTERICE”,SULINUNO puoi vederlo su: Tvio Trapani.

