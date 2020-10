Zingaretti, il Lazio è allo sbando e richiama i medici in pensione per combattere il Covid (Di sabato 24 ottobre 2020) Dai tamponi all’ordine pubblico, dal coprifuoco alle resse sui bus, dai medici in trincea a quelli che mancano: la Regione Lazio guidata dal segretario del Pd Nicola Zingaretti è allo sbando. E le decisioni pasticciate delle ultime ore offrono una risposta ormai tardiva a un dramma annunciato fin dalla primavera scorsa. Come racconta Repubblica, vista la grave carenza di personale, nel Lazio si è tornati a richiamare persino i medici in pensione. “Alla fine della scorsa settimana l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha annunciato l’intenzione di pubblicare un nuovo bando per assumere personale medico in pensione, i riservisti ... Leggi su ilparagone (Di sabato 24 ottobre 2020) Dai tamponi all’ordine pubblico, dal coprifuoco alle resse sui bus, daiin trincea a quelli che mancano: la Regioneguidata dal segretario del Pd Nicola. E le decisioni pasticciate delle ultime ore offrono una risposta ormai tardiva a un dramma annunciato fin dalla primavera scorsa. Come racconta Repubblica, vista la grave carenza di personale, nelsi è tornati are persino iin. “Alla fine della scorsa settimana l’assessore alla Sanità del, Alessio D’Amato, ha annunciato l’intenzione di pubblicare un nuovo bando per assumere personale medico in, i riservisti ...

