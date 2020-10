Sampdoria, Ranieri: “Importante trovare fiducia. Obiettivi? Pensiamo a salvarci” (Di sabato 24 ottobre 2020) Una bella Sampdoria passa sul campo dell'Atalanta. Convincente la prestazione dei blucerchiati che si impongono per 3-1 e mettono nel mirino le posizioni in zona Europa League.LE PAROLE DI RanieriIl tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri analizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "L'anno scorso eravamo in piena lotta per non retrocedere ed era difficile sfidare l'Atalanta. Ero stato espulso e ci poteva stare dato che non c'erano spettatori e si sentiva tutto. Abbiamo fatto un'ottima partita. Pian piano abbiamo preso fiducia e consapevolezza. L'Atalanta ha tanti ricambi, se non stai attento ti asfalta. Sono contento per la prestazione dei ragazzi. Sappiamo che è importante la tranquillità della squadra. Sapere che la Sampdoria è in vendita non era stato ... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 ottobre 2020) Una bellapassa sul campo dell'Atalanta. Convincente la prestazione dei blucerchiati che si impongono per 3-1 e mettono nel mirino le posizioni in zona Europa League.LE PAROLE DIIl tecnico dei blucerchiati Claudioanalizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "L'anno scorso eravamo in piena lotta per non retrocedere ed era difficile sfidare l'Atalanta. Ero stato espulso e ci poteva stare dato che non c'erano spettatori e si sentiva tutto. Abbiamo fatto un'ottima partita. Pian piano abbiamo presoe consapevolezza. L'Atalanta ha tanti ricambi, se non stai attento ti asfalta. Sono contento per la prestazione dei ragazzi. Sappiamo che è importante la tranquillità della squadra. Sapere che laè in vendita non era stato ...

