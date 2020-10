Paquetà: «Non c’è desiderio di vendetta con il Milan, sono grato della cessione» (Di sabato 24 ottobre 2020) L’esperienza al Milan ormai fa parte del passato di Lucas Paquetà che anzi ringrazia la dirigenza per la cessione Lucas Paquetà ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese L’Equipe in cui è tornato sulla sua esperienza al Milan e alla sua successiva alla cessione del Lione. vendetta – «Non c’è desiderio di vendetta oggi, e sono persino grato per questo passaggio, nonostante possa essere stato doloroso. Fa parte della vita. Ora rivoglio il mio buon calcio. Il mio calcio brasiliano, quello felice. E qui sento l’energia giusta per farlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) L’esperienza alormai fa parte del passato di Lucas Paquetà che anzi ringrazia la dirigenza per laLucas Paquetà ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese L’Equipe in cui è tornato sulla sua esperienza ale alla sua successiva alladel Lione.– «Non c’èdioggi, epersinoper questo passaggio, nonostante possa essere stato doloroso. Fa partevita. Ora rivoglio il mio buon calcio. Il mio calcio brasiliano, quello felice. E qui sento l’energia giusta per farlo». Leggi su Calcionews24.com

