“Non ci penso nemmeno”. GF Vip, Adua Del Vesco prima nega, poi ci ripensa. Ed è mistero sulle sue condizioni (Di sabato 24 ottobre 2020) I telespettatori del Grande Fratello Vip continuano a chiedersi se Adua Del Vesco sia in cinta o meno. Nei giorni scorsi la concorrente ha chiesto agli autori del programma Mediaset di avere un test di gravidanza. Immediatamente si è scatenato la solita ridda di voci sul web e sui social. Nella puntata di ieri sera Alfonso Signorini ha espressamente fatto la domanda ad Adua che ha negato dicendo che non vuole neanche pensarci. Poi, però, parlando con Elisabetta ha rivelato che farà davvero il test di gravidanza. Insomma una situazione davvero complicata per Adua Del Vesco che probabilmente non immaginava che fuori dalla Casa si scatenasse un gossip. Anche se nella scaletta del programma non era presente questo tema, Signorini ha comunque voluto parlare con ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) I telespettatori del Grande Fratello Vip continuano a chiedersi seDelsia in cinta o meno. Nei giorni scorsi la concorrente ha chiesto agli autori del programma Mediaset di avere un test di gravidanza. Immediatamente si è scatenato la solita ridda di voci sul web e sui social. Nella puntata di ieri sera Alfonso Signorini ha espressamente fatto la domanda adche hato dicendo che non vuole neanche pensarci. Poi, però, parlando con Elisabetta ha rivelato che farà davvero il test di gravidanza. Insomma una situazione davvero complicata perDelche probabilmente non immaginava che fuori dalla Casa si scatenasse un gossip. Anche se nella scaletta del programma non era presente questo tema, Signorini ha comunque voluto parlare con ...

matteorenzi : Si chiamava #SamuelPaty ed era un insegnante nelle scuole francesi. È stato ucciso da un estremista islamico, decap… - CarloCalenda : Non penso che un politico debba querelare i giornali salvo casi estremi. Confido che la stragrande maggioranza dell… - carlaruocco1 : #Salvini:'il #coprifuoco si fa in tempi di guerra, non penso che il virus vada a letto alle 21.30' 3 giorni dopo il… - double__b_ : RT @axxocean: PENSO CHE QUESTA FOTO SPIEGHI COME SI SENTA TOMMASO DOPO LA CLIP SU FRANCESCO, DELUSO COME NON MAI #GFVIP - _pinaz81 : @MessinaMarco Che le misure restrittive vadano accompagnate da sostegno economico è sacrosanto. Che negli scontri c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non penso Roccuzzo: «La mia fragilità è la mia forza. Emma? Nessun rancore, ma la farò ricredere» Corriere della Sera