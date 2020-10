Napoli | violenta protesta contro le misure anti-Covid nella notte Il questore | «Comportamenti criminali»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 24 ottobre 2020)le. Nel pomeriggio di ieri, 23 Ottobre 2020, il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato la possibilità di un lock-down totale già dalla prossima settimana e questa cosa ha portatotra il 23 e il 24 Ottobre 2020 a delle proteste. I cittadiniprima nottata di coprifuoco (dalla 23.00 alle 5.00), dopo essersi organizzati via social, sono scesi in piazza e hanno dato vita ad un corteo che si è mosso dal centro della città diverso via Santa Lucia, dove c’è la sede della Regione. Qui è iniziata la vera e propria ...