L'Italia verso la zona arancione Dpcm, ipotesi chiusure alle 18 (Di sabato 24 ottobre 2020) Le ulteriori misure restrittive dovrebbero arrivare nel week end. Ormai la direzione - come sottolineano diversi ministri - e' quella. Tra le ipotesi sul tavolo una stretta sugli spostamenti, il coprifuoco in tutte le regioni, la serrata delle attivita' non essenziali. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 24 ottobre 2020) Le ulteriori misure restrittive dovrebbero arrivare nel week end. Ormai la direzione - come sottolineano diversi ministri - e' quella. Tra lesul tavolo una stretta sugli spostamenti, il coprifuoco in tutte le regioni, la serrata delle attivita' non essenziali. Segui su affarni.it

petergomezblog : Italia verso un nuovo lockdown? - Agenzia_Italia : Covid, verso il coprifuoco in tutta Italia - carlaruocco1 : ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A CARICO Raggiunta l'intesa nel Governo per un provvedimento tanto atteso e che ha visto… - Affaritaliani : L'Italia verso la zona arancione Dpcm, ipotesi chiusure alle 18 - tordi_luciano : @mandelli_andrea @forza_italia @Tg1Raiofficial Abbiamo sopportato quasi 20 anni di errori vostri contro il popolo,… -