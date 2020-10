Lazio-Bologna, Immobile: “Bravi e concreti, anche se alla fine…” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Abbiamo mollato la presa alla fine ed è arrivato questo gol che ci ha messo un po’ di paura. Ma siamo stati bravi e più concreti, era una squadra difficile da affrontare con voglia di riscatto”. Queste le parole di Ciro Immobile, a segno nel 2-1 della Lazio contro il Bologna nell’anticipo della quinta giornata di campionato. “Sono felice perché so che posso dare una mano alla squadra, porto tutto il mio entusiasmo perché ho sempre voglia di far bene e migliorare – spiega il centravanti biancoceleste a Dazn – Avevamo bisogno di fare punti dopo la bella prestazione in Champions, non era facile perché abbiamo sprecato tante energie martedì. Abbiamo visto quanto è bello giocare in Europa ma tutto ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) “Abbiamo mollato la presafine ed è arrivato questo gol che ci ha messo un po’ di paura. Ma siamo stati bravi e più, era una squadra difficile da affrontare con voglia di riscatto”. Queste le parole di Ciro, a segno nel 2-1 dellacontro ilnell’anticipo della quinta giornata di campionato. “Sono felice perché so che posso dare una manosquadra, porto tutto il mio entusiasmo perché ho sempre voglia di far bene e migliorare – spiega il centravanti biancoceleste a Dazn – Avevamo bisogno di fare punti dopo la bella prestazione in Champions, non era facile perché abbiamo sprecato tante energie martedì. Abbiamo visto quanto è bello giocare in Europa ma tutto ...

