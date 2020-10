Inter | Hakimi sorride | “Sono tornato”

(Di sabato 24 ottobre 2020) Sia l’che Achrafpossono tornare are. L’esterno marocchino, che non ha partecipato alla gara di Champions contro il Gladbach a causa del tampone positivo, è finalmente tornato disponibile e potrebbe scendere in campo già per la partita di oggi alle ore 18 contro il Genoa. Su Twitterha manifestato il suo entusiasmo per la notizia postando una foto di un leone che ruggisce accompagnato dalla didascalia: “Sono tornato”. I’m back 💪🏾 / Estoy de vuelta 💪🏾 pic.twitter.com/VL1QKzoHHf — achraf(@Achraf) October 24, 2020

DiMarzio : #Inter | #Hakimi negativo all'ultimo tampone: la situazione - ZZiliani : ULTIMORA. #Hakimi forse era negativo. Cambia quindi il risultato: Inter-Borussia forse 3-2. - SkySport : Hakimi negativo anche al secondo tampone: l'Inter al lavoro per averlo col Genoa - Giluial : vi ricordo che noi siamo l'Inter, la sfiga e la beffa sono i nostri colori sociali, per #Hakimi davvero positivo ne… - INTER291103 : RT @internewsit: Hakimi vero negativo, perché tutto quel caos mercoledì? L'UEFA spieghi - -

Una beffa che fa infuriare e non poco l’Inter. E se oggi l’ennesimo test dovesse confermare la negatività, i nerazzurri vedrebbero confermati i motivi dell’arrabbiatura: non averlo potuto schierare in ...Il caso di Ahraf Hakimi sta facendo molto discutere in casa Inter, oggi il calciatore effettuerà un altro tampone. Se il nuovo test in programma oggi dovesse confermare la negatività, non è escluso ...