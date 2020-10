Inter, caso Hakimi: neroazzurri furiosi con la Uefa per il ritardo nella comunicazione (Di sabato 24 ottobre 2020) L’Inter non ha preso bene la gestione da parte della Uefa dei tamponi effettuati ad Achraf Hakimi, risultato debolmente positivo nel pomeriggio di mercoledì 21 ottobre, a poche ore dal match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il test effettuato al giocatore marocchino sarebbe inizialmente risultato negativo, ma ulteriori analisi del tampone avrebbero trovato tracce minime di positività. Il giocatore è stato quindi isolato e non è potuto scendere in campo nel primo incontro di Coppa. Ieri è stato effettuato un altro tampone, stavolta dall’Inter, che ha dato esito negativo. Ecco perché i neroazzurri sarebbero parecchio stizziti verso la gestione della situazione da parte della ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) L’non ha preso bene la gestione da parte delladei tamponi effettuati ad Achraf, risultato debolmente positivo nel pomeriggio di mercoledì 21 ottobre, a poche ore dal match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il test effettuato al giocatore marocchino sarebbe inizialmente risultato negativo, ma ulteriori analisi del tampone avrebbero trovato tracce minime di positività. Il giocatore è stato quindi isolato e non è potuto scendere in campo nel primo incontro di Coppa. Ieri è stato effettuato un altro tampone, stavolta dall’, che ha dato esito negativo. Ecco perché isarebbero parecchio stizziti verso la gestione della situazione da parte della ...

