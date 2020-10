“Hai qualcuno fuori?”. GF Vip, Elisabetta Gregoraci, messa alle strette, esce allo scoperto (Di sabato 24 ottobre 2020) Come sempre anche la dodicesima puntata del GF Vip è stata molto intensa. Un turbinio di emozioni per diversi vipponi. Come Enock, che ha rivisto il fratello Mario Balotelli o Maria Teresa Ruta che ha ascoltato le parole del suo Roberto in una lunga e commovente lettera. Ma durante la diretta non poteva certo mancare ampio spazio per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La storia mai nata tra i due da settimane tiene il pubblico del Grande Fratello Vip col fiato sospeso e a soffrirne di più è l’ex velino e modello che nonostante tutto continua ancora a sperarci. Ma forse non più dopo quanto accaduto venerdì sera in diretta. Finalmente la verità della Gregoraci! La conduttrice e showgirl era in nomination e prima di scoprire il verdetto Signorini ha dato vita a un momento molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Come sempre anche la dodicesima puntata del GF Vip è stata molto intensa. Un turbinio di emozioni per diversi vipponi. Come Enock, che ha rivisto il fratello Mario Balotelli o Maria Teresa Ruta che ha ascoltato le parole del suo Roberto in una lunga e commovente lettera. Ma durante la diretta non poteva certo mancare ampio spazio pere Pierpaolo Pretelli. La storia mai nata tra i due da settimane tiene il pubblico del Grande Fratello Vip col fiato sospeso e a soffrirne di più è l’ex velino e modello che nonostante tutto continua ancora a sperarci. Ma forse non più dopo quanto accaduto venerdì sera in diretta. Finalmente la verità della! La conduttrice e showgirl era in nomination e prima di scoprire il verdetto Signorini ha dato vita a un momento molto ...

MarcoBellinazzo : Ma qualcuno fra i governanti o decisori politici, mi chiedo, hai mai fatto sport da ragazzino o ha a che fare con l… - mattia97b : @domenicopanacea Beh, ma se c’è già qualcuno che fa una cosa, o la fai meglio e hai motivo di fare una dimostrazion… - connectclaris : @theDETECTlVE come hai detto tu è più che normale che in manifestazioni così agitate ci sia sempre qualcuno che si… - UnicornApproves : Mi hai fatto tornare in mente quella volta che a letto con mia madre, mentre dormivo, ho sognato di star litigando… - DFDYR98 : @frikkin3 @RealHumanBeing8 E per questo si dicono ASINTOMATICI non NEGATIVI Dicasi anche PORTATORI SANI in altri ca… -

Ultime Notizie dalla rete : “Hai qualcuno Carlo Carmine, Da Professionista A Imprenditore: il Bestseller su come creare un business a sette zeri Fortune Italia