Governo-Regioni, braccio di ferro sul Dpcm. “Niente show acchiappa-like”: Conte, critiche durissime (Di sabato 24 ottobre 2020) La bozza del nuovo Dpcm che Giuseppe Conte intendeva firmare già in serata non è piaciuta affatto alle Regioni, con Stefano Bonaccini che a nome di tutti i governatori ha presentato diverse richieste importanti. E così è iniziata una trattativa con il Governo che ha fatto slittare la conferenza stampa del premier alla giornata di domenica, sempre se intanto si giungerà ad un accordo. Anche perché non ci sono solo le verifiche in corso tra Stato e Regioni, ma ci sono pure un po' di tensioni all'interno della maggioranza. Ne è un esempio il renziano Michele Anzaldi, che si è scagliato pubblicamente contro il premier: “Basta pasticci come sui sindaci e spettacolarizzazione della pandemia mentre la gente soffre, no all'ennesima conferenza stampa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) La bozza del nuovoche Giuseppeintendeva firmare già in serata non è piaciuta affatto alle, con Stefano Bonaccini che a nome di tutti i governatori ha presentato diverse richieste importanti. E così è iniziata una trattativa con ilche ha fatto slittare la conferenza stampa del premier alla giornata di domenica, sempre se intanto si giungerà ad un accordo. Anche perché non ci sono solo le verifiche in corso tra Stato e, ma ci sono pure un po' di tensioni all'interno della maggioranza. Ne è un esempio il renziano Michele Anzaldi, che si è scagliato pubblicamente contro il premier: “Basta pasticci come sui sindaci e spettacolarizzazione della pandemia mentre la gente soffre, no all'ennesima conferenza stampa ...

lorepregliasco : La situazione sembra essere questa. Le regioni non cedono su orari ristoranti e didattica a distanza. Il governo sa… - Corriere : Lockdown, pressing delle Regioni. Il governo pronto alla stretta. De Luca: «A un passo dalla tragedia» - mante : Sulla questione dei tamponi solo ai sintomatici (che vergogna) ma anche su altre faccende meno eclatanti la discuss… - ilnerello : @Silvestro_93 @lorepregliasco Regioni vogliono dad, governo propone 75/25 fra dad e lezioni in presenza. - noitre32 : TRATTATIVA IN CORSO Governo-Regioni, braccio di ferro sul Dpcm. “Niente show acchiappa-like”: Conte, che siluro dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Regioni Dpcm, confronto governo-Regioni Adnkronos De Luca: "Per ora niente lockdown in Campania"

Il governatore avrebbe cambiato idea dopo la conferenza Stato-Regioni: E' emersa l'indicazione del Governo di non assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale . Regioni, da cui è emersa l ...

Diteci poche cose ma giuste

In tutti questi mesi non ho mai voluto intervenire sulla difficile emergenza che sta attraversando il nostro Paese. Era una situazione ...

Il governatore avrebbe cambiato idea dopo la conferenza Stato-Regioni: E' emersa l'indicazione del Governo di non assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale . Regioni, da cui è emersa l ...In tutti questi mesi non ho mai voluto intervenire sulla difficile emergenza che sta attraversando il nostro Paese. Era una situazione ...