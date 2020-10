Gazzetta: “il Napoli segna solo su azione, nessun gol da calcio da fermo” (Di sabato 24 ottobre 2020) La Gazzetta fa il punto sul Napoli all’indomani della sconfitta interna in Europa League con gli olandesi dell’Az Alkmaar. Anche la Gazzetta scrive di catenaccio degli olandesi. E aggiunge: non sempre schierare quattro attaccanti assicura messi di gol. Servono soluzioni diverse per aggirare le difese chiuse, e il Napoli ne incrocerà tante specie in campionato. Il Napoli, scrive Maurizio Nicita, ha segnato tutti i suoi gol su azione, ma quando c’è da espugnare un fortino servono anche i calci piazzati da mettere a frutto per far saltare la serratura avversaria. La sconfitta in Europa League alimenta dubbi sulla tenuta di un gruppo, sotto il profilo mentale e non solo. “È mancata intensità”, scrive ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) Lafa il punto sulall’indomani della sconfitta interna in Europa League con gli olandesi dell’Az Alkmaar. Anche lascrive di catenaccio degli olandesi. E aggiunge: non sempre schierare quattro attaccanti assicura messi di gol. Servono soluzioni diverse per aggirare le difese chiuse, e ilne incrocerà tante specie in campionato. Il, scrive Maurizio Nicita, hato tutti i suoi gol su, ma quando c’è da espugnare un fortino servono anche i calci piazzati da mettere a frutto per far saltare la serratura avversaria. La sconfitta in Europa League alimenta dubbi sulla tenuta di un gruppo, sotto il profilo mentale e non. “È mancata intensità”, scrive ...

carlolaudisa : Le fortune del #Milan e il colpo #Hauge, il gemello di #Haaland, soffiato allo #United e all’#Atalanta - MEF_GOV : È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che stabilisce le c… - Gazzetta_it : È stata una vergogna: il #Giro non meritava questa pugnalata - Il commento di Pier Bergonzi - kal_1979 : Ma non si poteva fare almeno il Colle delle Finestre, prima del #Sestriere...? (Sempre che i corridori avessero vog… - alessandrocomp3 : @Gazzetta_it Può smettere anche senza , pensa alla gente che non ha lavoro , non fare il fenomeno sui social , montata -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta “il Mater Olbia, Rocco Bellantone entra nel Cda Affaritaliani.it