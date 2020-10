Frastuono e disorientamento italiano | l’Europa non è nemica

Leggi su formiche

(Di sabato 24 ottobre 2020) Non è che non siamo generosi con il governo siamo obbiettivi e oggettivi. Il governo da quando è scoppiata la pandemia doveva fare due cose: agire sul versante sanitario per ridurre il più possibile la durata dell’attacco alle strutture ospedaliere con tamponi tracciati, fare un piano di territorialità dello stato degli organici delle terapie intensive e della medicina d’urgenza, della predisposizione del vaccino antinfluenzale visto che da subito si è compreso che era una forma di polmonite interstiziale e l’antinfluenzale poteva attenuare la virulenza sui pazienti, agire sullo stop alle attività produttive fornendo alle aziende liquidità a tasso zero. Esempi virtuosi che peraltro stanno ripetendosi ora in Germania per la seconda ondata di pandemia con efficienza, e sono un modello invidiabile: incrementi della ...