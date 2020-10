Dpcm, oggi la firma di Conte: nodo spostamenti tra Regioni (Di domenica 25 ottobre 2020) Slitta a oggi la firma del Dpcm. Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da qualificate fonti di governo, potrebbe firmare il nuovo Dpcm solo nella giornata di oggi, domenica 25 ottobre.... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 ottobre 2020) Slitta aladel. Il premier Giuseppe, a quanto si apprende da qualificate fonti di governo, potrebbere il nuovosolo nella giornata di, domenica 25 ottobre....

matteosalvinimi : ?? 16.06 di oggi, telefonata di Conte per preannunciare (non condividere o discutere) l’ennesimo #DPCM con cambiame… - Corriere : Stasera nuova conferenza stampa in diretta di Conte sul nuovo Dpcm - SkyTG24 : #Coronavirus, prima bozza #Dpcm ?? Stop a teatri, cinema, casinò ?? Nelle superiori Dad al 75% ?? Tutti gli aggiorname… - lafabbra : RT @DarioBressanini: Lo ridico: le decisioni di oggi avranno effetto visibile tra 2-3-4 (per i morti) settimane. Quindi se settimana scorsa… - LCafeinter : RT @_GrayDorian: Oggi in Italia 60.334.519 sani. Stronzi. #Dpcm #Conte #lockdownitalia -