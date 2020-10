Darmian, poche chiacchiere, molti fatti e pseudo critici respinti al mittente (Di sabato 24 ottobre 2020) Matteo Darmian è stato ancora tra i più brillanti in casa Inter. Protagonista in Champions contro il Borussia Moenchengladbach, in prima fila a Marassi contro il Genoa. Bene, molto bene, sia sulla fascia destra che quando ha traslocato a sinistra per l’ingresso a gara in corso di Hakimi. Diciamo la verità: l’arrivo di Darmian, un vecchio patto tra Inter e Parma risalente all’estate 2019, era stato accolto con diffidenza. Troppa diffidenza, come se il ragazzo non avesse dimostrato in passato di avere qualità degne di nota. Darmian ha risposto con i fatti, respingendo mille parole al vento e pseudo critici. Le due convincenti prestazioni nel giro di pochi giorni, una dietro l’altra, sono quasi una consacrazione, al punto che potrebbe ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 ottobre 2020) Matteoè stato ancora tra i più brillanti in casa Inter. Protagonista in Champions contro il Borussia Moenchengladbach, in prima fila a Marassi contro il Genoa. Bene, molto bene, sia sulla fascia destra che quando ha traslocato a sinistra per l’ingresso a gara in corso di Hakimi. Diciamo la verità: l’arrivo di, un vecchio patto tra Inter e Parma risalente all’estate 2019, era stato accolto con diffidenza. Troppa diffidenza, come se il ragazzo non avesse dimostrato in passato di avere qualità degne di nota.ha risposto con i, respingendo mille parole al vento e. Le due convincenti prestazioni nel giro di pochi giorni, una dietro l’altra, sono quasi una consacrazione, al punto che potrebbe ...

camomylla : RT @Gionni_Inglisc: Comunque senza far troppo rumore, eh, Darmian ennesimo italiano che integriamo nella rosa e che sono sicuro non farà po… - la_stordita : RT @Gionni_Inglisc: Comunque senza far troppo rumore, eh, Darmian ennesimo italiano che integriamo nella rosa e che sono sicuro non farà po… - Gionni_Inglisc : Comunque senza far troppo rumore, eh, Darmian ennesimo italiano che integriamo nella rosa e che sono sicuro non far… - pap1pap : Bene Ranocchia, poche balle. E bene Darmian, che costa pure 2 milioni lordi l'anno meno di candreva. - aledenari : Dominio nel possesso palla ma poche occasioni. Sulle fasce meglio #Darmian di #Perisic, #Eriksen indolente. Se non… -