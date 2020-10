chiudere valichi minori ed esercito su confini

Leggi su udine20

(Di sabato 24 ottobre 2020) (ANSA) – TRIESTE, 2 AGO – Operazione strade sicure. Un pattugliamento all’ex valico di frontiera di Fernetti (Trieste) sul confine orientale. (ANSA). Foto di Cristiana Missori“Con la Slovenia che certifica una situazione difficile sul contenimento del virus stabilendo ulteriori chiusure è illogico pensare di non prendere misure altrettanto severe con clandestini che attraversano i Balcani per giungere sul nostro territorio, già provato, privi di qualsiasi garanzia di carattere sanitario: se già è intollerabile l’immigrazione clandestina in tempi normali, oggi non è proprio concepibile”. Lo afferma l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, chiedendo al Governo die schierare l’sulla fascia ...