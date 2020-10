Autogol di Balotelli | pioggia di fischi per la frase sessista al GF Vip

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 24 ottobre 2020) Marioancora una volta al centro delle polemiche. Dentro e fuori dal campo il calciatore ha sempre fatto parlare di sé, scatenando forti reazioni. L’ultima arriva direttamente dagli studi del Grande Fratello Vip, dove con unanei confronti della concorrente ed ex fidanzata Dayane Mello ha sollevato l’ennesimo polverone.ha cercato poi di metterci una toppa con una storia su Instagram, dove ha scritto: “Chiedo scusa a chi si è sentito offeso/a, ma basta fare i femministi o i maschilisti. Con Dayane ho una confidenza particolare, non giudicate se non conoscete i rapporti fra le persone”. Al momento però le scuse non sembrano bastare a calmare gli animi. L’di MarioIl bomber non ...