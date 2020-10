Standard and Poor’s conferma il rating dell’Italia: BBB e outlook diventa “stabile” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Standard and Poor’s conferma il rating dell’Italia: BBB e outlook diventa “stabile” L’agenzia internazionale Standard and Poor’s (S&P) Global rating annuncia di avere rialzato l’outlook dell’Italia da negativo a “stabile” e di avere confermato il rating sovrano, mantenendo a BBB, due gradini sopra il livello speculativo (da BB in giù), definito appunto Junk (spazzatura). Il giudizio dell’agenzia di rating è stato reso noto nella serata di oggi, venerdì 23 ottobre, come da regolamento dopo la chiusura dei mercati azionari. Le agenzie di rating utilizzano una scala di valori che va dalla tripla A, ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020)and Poor’sildell’Italia: BBB e“stabile” L’agenzia internazionaleand Poor’s (S&P) Globalannuncia di avere rialzato l’dell’Italia da negativo a “stabile” e di avereto ilsovrano, mantenendo a BBB, due gradini sopra il livello speculativo (da BB in giù), definito appunto Junk (spazzatura). Il giudizio dell’agenzia diè stato reso noto nella serata di oggi, venerdì 23 ottobre, come da regolamento dopo la chiusura dei mercati azionari. Le agenzie diutilizzano una scala di valori che va dalla tripla A, ...

sp00kyseas0n : minchia invece no mi sono messo a fare la pasta, stamattina sono sssstra produttivo (almeno per i miei standard lmao) and I'm lovin it - luciancms : ah non lo so, pensavo addirittura che fosse il costo standard ok oggi ho scoperto che alcuni di voi hanno pagato mo… - _happycactus_ : RT @real_fabristol: Se un architetto oggi progettasse il Duomo di Milano suo progetto verrebbe bocciato, il comune non accetterebbe progett… - real_fabristol : Se un architetto oggi progettasse il Duomo di Milano suo progetto verrebbe bocciato, il comune non accetterebbe pro… - acosmogon : nah perché im really proud of them and of their work, si sente tantissimo come sono maturate come cantanti è tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Standard and Standard and Poor’s conferma il rating dell’Italia: BBB e outlook diventa “stabile” TPI S&P conferma rating Italia ma migliora l’outlook

(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Standard & Poor’s ha deciso di mantenere invariato, a BBB, il rating della Repubblica italiana, migliorando però la prospettiva sul merito di credito a ‘stabile’ da ‘negativa’.

Italia, Standard&Poor's migliora l'outlook da negativo a stabile

Standard&Poor's ha confermato il rating BBB dell'Italia, ma ha migliorato l'outlook da negativo a stabile. Si allontana così il pericolo che i bond sovrani italiani diventino spazzatura. Si resta due ...

(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Standard & Poor’s ha deciso di mantenere invariato, a BBB, il rating della Repubblica italiana, migliorando però la prospettiva sul merito di credito a ‘stabile’ da ‘negativa’.Standard&Poor's ha confermato il rating BBB dell'Italia, ma ha migliorato l'outlook da negativo a stabile. Si allontana così il pericolo che i bond sovrani italiani diventino spazzatura. Si resta due ...