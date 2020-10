Sarà ancora il Pil l’indicatore giusto per misurare il benessere?

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo il settimanale Economist, la crisi economica provocata dal Covid-19 è la più grave dai tempi della Seconda Guerra mondiale, ha coinvolto tutti i paesi e se non ci fosse stato il tempestivo intervento delle Banche centrali e dei governi sarebbe stata ben più pesante. Tuttavia, i primi segnali di ripresa lasciano intravedere alcune differenze tra paesi per risultati economici. Cosa che potrebbe in un’ottica di lungo termine capovolgere o quanto meno variare, l’ordine economico mondiale. I dati forniti dall’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (Ocse) dicono che alla fine dell’anno prossimo, l’economia della Cina sarà cresciuta di circa il 10% a fronte di quella degli Stati Uniti che avrà più o meno le stesse dimensioni del 2019 e dell’Europa che si attesterà intorno ai valori ...