Roma, folla e zero distanziamento in metro: “Così il coprifuoco è inutile” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Esplode la rabbia degli abitanti di Roma che devono fare i conti con assembramenti in metro. Avvenimenti che alimentano i dubbi sulla reale utilità del coprifuoco notturno Il coprifuoco notturno è pronto a partire anche a Roma e nel Lazio. Dunque dalle 24 alle ore 5 non si potrà uscire di casa se non per motivazioni valide (lavoro e salute) e muniti di apposita autocertificazione. Nella città Eterna però sale il malcontento perché a fronte di un divieto che non è andato giù a molti, c’è un reale problema legato alla gestione dei trasposti in questa fase decisamente concitata. In alcuni capolinea della metro si sono venuti a creare clamorosi assembramenti (anche a causa dello sciopero dei ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Esplode la rabbia degli abitanti diche devono fare i conti con assembramenti in. Avvenimenti che alimentano i dubbi sulla reale utilità delnotturno Ilnotturno è pronto a partire anche ae nel Lazio. Dunque dalle 24 alle ore 5 non si potrà uscire di casa se non per motivazioni valide (lavoro e salute) e muniti di apposita autocertificazione. Nella città Eterna però sale il malcontento perché a fronte di un divieto che non è andato giù a molti, c’è un reale problema legato alla gestione dei trasposti in questa fase decisamente concitata. In alcuni capolinea dellasi sono venuti a creare clamorosi assembramenti (anche a causa dello sciopero dei ...

paulin_flavio : RT @anna11824: Perché Miano, Roma, Torino, Firenze non seguono l'esempio!? - FlisiMaura : RT @anna11824: Perché Miano, Roma, Torino, Firenze non seguono l'esempio!? - aspettaaspetta : RT @anna11824: Perché Miano, Roma, Torino, Firenze non seguono l'esempio!? - anna11824 : Perché Miano, Roma, Torino, Firenze non seguono l'esempio!? - nimloth_1 : @Didos73 @TgLa7 Gli unici veri negazionisti che io abbia mai visto sono le sardine che organizzavano il bagno di fo… -