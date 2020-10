Napoli, proteste e scontri contro il coprifuoco e lockdown. VIDEO (Di venerdì 23 ottobre 2020) A Napoli i cittadini protestano contro il coprifuoco e il lockdown annunciato oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. VIDEO Nel capoluogo campano e in tutto il territorio regionale circolazione limitata dalle 23:00 alle 5:00. In centro migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro il coprifuoco. Dopo l’annuncio del presidente … Leggi su 2anews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ai cittadini protestanoile ilannunciato oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.Nel capoluogo campano e in tutto il territorio regionale circolazione limitata dalle 23:00 alle 5:00. In centro migliaia di persone sono scese in strada per protestareil. Dopo l’annuncio del presidente …

Tg3web : ?? Scontri a Napoli durante le proteste contro il #coprifuoco - IlContiAndrea : Solidarietà al collega @paolofratter per l’aggressione subita a #Napoli dove sono in corso proteste contro il… - mad_musika : RT @Tg3web: ?? Scontri a Napoli durante le proteste contro il #coprifuoco - conte32379129 : @FabioBresciaTwi Ne vai anche fiero? Io mi vergognerei...anzi mi vergogno per la mia Napoli...questa è criminalità… - GiulianaDaniel2 : RT @PolScorr: #Napoli Abbiamo visto e raccontato mesi di proteste dure ma pacifiche, che ci avrebbero dovuto insegnare qualcosa Niente… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli proteste Prima notte di coprifuoco, proteste a Napoli: corteo per le strade, lancio di fumogeni e cori contro le… Il Fatto Quotidiano Coronavirus: guerriglia a Napoli, bombe carta contro sede Regione

Prosegue la tensione tra un gruppo che si è staccato dal corteo di protesta contro le restrizioni volute dalla Regione Campania e le forze dell’ordine in assetto antisommossa sotto Palazzo Santa Lucia ...

Napoli, centinaia di giovani in corteo sfidano il coprifuoco gridando: «Libertà»

NAPOLI - Centinaia di persone stanno marciando ... entro questa domenica dicono dalla Regione. La manifestazione di protesta, che segue quella dei commercianti, stavolta vede protagonisti ...

Prosegue la tensione tra un gruppo che si è staccato dal corteo di protesta contro le restrizioni volute dalla Regione Campania e le forze dell’ordine in assetto antisommossa sotto Palazzo Santa Lucia ...NAPOLI - Centinaia di persone stanno marciando ... entro questa domenica dicono dalla Regione. La manifestazione di protesta, che segue quella dei commercianti, stavolta vede protagonisti ...