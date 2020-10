Napoli in protesta, bombe e fumogeni fuori la Regione. Lungomare occupato (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Momenti di tensione davanti al palazzo della Regione Campania in via Santa Lucia. Centinaia di persone hanno prima occupato una parte di Lungomare e poi si sono dirette verso il Palazzo dove ha sede la Giunta. Esplosioni di bombe carte, e fumogeni. Presente la polizia e la celere. Lancio di oggetti e cariche contro le forze dell’ordine. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Momenti di tensione davanti al palazzo dellaCampania in via Santa Lucia. Centinaia di persone hanno primauna parte die poi si sono dirette verso il Palazzo dove ha sede la Giunta. Esplosioni dicarte, e. Presente la polizia e la celere. Lancio di oggetti e cariche contro le forze dell’ordine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

