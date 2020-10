Milan, nuovo assalto ad Ajer: il centrale del Celtic piace a Pioli (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Milan ripensa a Kristoffer Ajer e prepara un nuovo assalto in vista della sessione invernale di calciomercato Il Milan ripensa a Kristoffer Ajer e prepara un nuovo assalto in vista della sessione invernale di calciomercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore centrale del Celtic (ex avversario dei rossoneri in Europa League) sarebbe una esplicita richiesta del tecnico Stefano Pioli e si sposa con le linee guida imposte dalla società. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilripensa a Kristoffere prepara unin vista della sessione invernale di calciomercato Ilripensa a Kristoffere prepara unin vista della sessione invernale di calciomercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensoredel(ex avversario dei rossoneri in Europa League) sarebbe una esplicita richiesta del tecnico Stefanoe si sposa con le linee guida imposte dalla società. Leggi su Calcionews24.com

Il Milan ripensa a Kristoffer Ajer e prepara un nuovo assalto in vista della sessione invernale di calciomercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore centrale del Celtic (ex ...

