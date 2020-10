Matilde rientra nel 'Grande Fratello Vip' e ne ha per tutti (Di venerdì 23 ottobre 2020) La serata nella Casa del Grande Fratello Vip scorre serenamente finché i concorrenti non ricevono un inatteso videomessaggio da parte di Matilde Brandi. L'ultima eliminata ha qualcosa da dire ai suoi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 ottobre 2020) La serata nella Casa delVip scorre serenamente finché i concorrenti non ricevono un inatteso videomessaggio da parte diBrandi. L'ultima eliminata ha qualcosa da dire ai suoi ...

Tinagrazioli : Sono stati dei giorni bellissimi senza Matilde e, appena rientra in casa (sotto forma di video), l'armonia si rompe. #GFVIP - francesca279603 : RT @Waitouis: GRANDI RAGA NON RIENTRA MATILDE ELIMINATA DEFINITIVAMENTE #GFVIP - elisa_betta01 : RT @Waitouis: GRANDI RAGA NON RIENTRA MATILDE ELIMINATA DEFINITIVAMENTE #GFVIP - RyanDreew13 : RT @Waitouis: GRANDI RAGA NON RIENTRA MATILDE ELIMINATA DEFINITIVAMENTE #GFVIP - sara61843294 : RT @Waitouis: GRANDI RAGA NON RIENTRA MATILDE ELIMINATA DEFINITIVAMENTE #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Matilde rientra Matilde rientra nel "Grande Fratello Vip" e ne ha per tutti TGCOM Matilde rientra nel "Grande Fratello Vip" e ne ha per tutti

La serata nella Casa del Grande Fratello Vip scorre serenamente finché i concorrenti non ricevono un inatteso videomessaggio da parte di Matilde Brandi. L'ultima eliminata ha qualcosa da dire ai suoi ...

Matilde Brandi rientra in video in casa e attacca i sui ex coinquilini provocando una baraonda

Ogni volta che un concorrente lascia la casa del Grande Fratello VIP 5 deve registrare un video messaggio per i suoi ex coinquilini. Non sempre le parole scuotono i concorrenti in casa ma quello che h ...

La serata nella Casa del Grande Fratello Vip scorre serenamente finché i concorrenti non ricevono un inatteso videomessaggio da parte di Matilde Brandi. L'ultima eliminata ha qualcosa da dire ai suoi ...Ogni volta che un concorrente lascia la casa del Grande Fratello VIP 5 deve registrare un video messaggio per i suoi ex coinquilini. Non sempre le parole scuotono i concorrenti in casa ma quello che h ...