Lockdown in Campania, De Luca chiama Speranza: la richiesta del governatore campano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nelle ultime ore si è messo in contatto con il Governo per chiedere un Piano socio-economico in vista del Lockdown che arriverà a breve in Campania. Questo il messaggio sul sito ufficiale della Regione Campania: “Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha avuto un colloquio con … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Presidente della Regione, Vincenzo De, nelle ultime ore si è messo in contatto con il Governo per chiedere un Piano socio-economico in vista delche arriverà a breve in. Questo il messaggio sul sito ufficiale della Regione: “Il Presidente della Regione Vincenzo Deha avuto un colloquio con … L'articolo

trash_italiano : “Sentitevi solo essere umani, non ci sono più distinzioni, né politiche, né religiose, né economiche né ideologiche… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, È INDISPENSABILE DECIDERE SUBITO IL #LOCKDOWN Leggi la mia dichiarazione ?? - stebellentani : Senza polemica: in Campania in 700mila prendono il reddito di cittadinanza, 30mila la pensione di cittadinanza, olt… - nnuvoledimiele : 40 giorni di lockdown per la Campania. Onestamente sto talmente male da non riuscire neanche ad esprimerlo. Mi augu… - claudia79170824 : RT @erne1976: Caro DeLuca pensa alla tua regione, non sei capace a gestire la Campania e vuoi proporre il lockdown per tutta Italia? Fatti… -