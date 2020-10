L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato in appello a 6 anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato in appello a 6 anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito, nell’ambito di uno dei processi legati all’inchiesta chiamata “Mafia Capitale”. Per Alemanno è stata confermata la stessa condanna ricevuta Leggi su ilpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’exdiina 6diper, nell’ambito di uno dei processi legati all’inchiesta chiamata “Mafia Capitale”. Perè stata confermata la stessa condanna ricevuta

