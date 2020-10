Le pagelle dell’Open d’Italia | 2° giro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il secondo giorno dell’Open d’Italia finisce e lascia in testa Laurie Canter: -16 per lui ed un taglio che sarà a -4. In vetta alla classifica degli italiani rimane ancora Lorenzo Scalise, quali sono però le “” di tutti gli altri? Lorenzo Scalise, per ora il migliore degli italiani all’Open d’Italia. Photo Credit: Federazione Italiana Golf I promossi dell’Open d’Italia al 2° giorno Lorenzo Scalise: voto 8.5. Lui si conferma ed il voto rimane alto, dopo il -5 della scorsa giornata infila un -3 “bogey free”. Il -8 totale lo porta in 18° posizione e l’attacco alla vetta rimane tanto possibile quanto importante per la stagione.Andrea Romano: voto 7,5. Parte dal par, chiude a -3 con la proiezione del taglio a -4. Sei birdie e tre bogey per l’unico amateur in ...